Combate entre EUA e rebeldes deixa 4 mortos no Iraque Forças americanas entraram em choque com rebeldes iraquianos, destruindo duas casas, segundo os militares. O representante de um hospital disse que quatro iraquianos foram mortos. O combate em Samarra, um núcleo de resistência 100 km ao norte de Bagdá, teve início na noite de quinta-feira, segundo um oficial da 1ª Divisão de Infantaria que preferiu não se identificar. Segundo o oficial, rebeldes iraquianos atacaram tropas americanas, disparando morteiros a partir de uma casa e tiros de armas de fogo a partir de uma mesquita. Os soldados responderam o fogo e destruíram a casa, enquanto um avião americano derrubou outra edificação com uma bomba de 226 kg. Não está claro por que a segunda casa foi bombardeada.