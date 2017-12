Combate entre marinha colombiana e as Farc deixa um morto Um infante da marinha morreu e dois supostos guerrilheiros foram capturados durante um enfrentamento entre tropas da Armada da Colômbia (marinha) e rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), informaram no domingo fontes oficiais. O combate ocorreu em uma área rural de Tumaco, departamento de Nariño, que faz fronteira com o Equador. O infante da marinha, identificado como Joaquín Pablo Sánchez, morreu no local, após ser baleado por um dos rebeldes das Farc. A Marinha informou sobre a captura de dois guerrilheiros das Farc, que foram colocados à disposição da Promotoria, que nas próximas horas decidirá suas situações jurídicas. As Farc têm forte presença nesta região do país, que faz parte da rota do tráfico de drogas, especialmente a cocaína.