Combate entre tropas e insurgentes no Afeganistão mata 3 civis

Pelo menos três civis morreram e outros 11 ficaram feridos durante os combates deste fim de semana entre supostos insurgentes contra tropas afegãs e da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf) no leste do Afeganistão. Um porta-voz da Isaf, o major Charles Anthony, assegurou no domingo, 21, que nos enfrentamentos, registrados na província oriental de Kunar, morreram mais de 20 talebans e cerca de 11 civis ficaram feridos, embora não tenha citado a existência de civis mortos. Anthony afirmou que os civis ficaram feridos por fogo cruzado, mas um comunicado da Isaf se limita a afirmar nesta segunda-feira, 22, que as circunstâncias do incidente estão sob investigação, e que não está claro "se os civis foram atingidos por fogo taleban ou da Isaf". Os combates começaram na sexta-feira, 19, e continuaram durante o sábado, com participação da aviação internacional, no distrito de Karangal, informou o Ministério da Defesa afegão. Após o combate, alguns líderes tribais informaram a tropas da Isaf e do Exército afegão que os combates vitimaram insurgentes e civis, afirmou a organização em seu comunicado. Oito dos civis feridos apresentavam lesões leves, enquanto os três restantes foram transferidos a um hospital militar, onde se encontram em condição estável. No Afeganistão morreram mais de 4.400 pessoas vítimas da violência este ano.