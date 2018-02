Combate mata 5 soldados e 5 militantes na Chechênia

O Ministério do Interior disse que autoridades locais também descobriram os corpos de cinco supostos militantes mortos no conflito.

O confronto ocorreu ontem à noite, nas proximidades de Shalazhi, uma vila no sopé das montanhas, onde os rebeldes se escondem, disse Magomed Deniev, porta-voz da divisão chechena do Ministério do Interior.

Hoje também, na província do Daguestão, leste da Chechênia, um policial foi morto nesta sexta-feira quando um artefato explosivo atingiu o veículo que ele dirigia, disse o porta-voz da polícia regional Mark Tolchinsky.

Os grandes confrontos entre forças russas e insurgentes na Chechênia chegaram ao fim no início da década, mas pequenos confrontos e a explosão de bombas colocadas à beira de estradas ainda persistem. A violência também se espalhou pelas regiões vizinhas no Cáucaso do Norte.