Combate no Afeganistão deixa 11 mortos

Pelo menos 11 pessoas morreram hoje em um combate entre forças da coalizão liderada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão e militantes. Segundo a polícia afegã, três dos militares detonaram explosivos que estavam escondidos em coletes. O confronto, que causou a morte de dez militantes e um civil, ocorreu na província de Khost, no leste do Afeganistão.

O combate teve início quando forças da Otan e soldados afegãos foram atacados por um foguete lançado pelos insurgentes. Outros 12 militantes foram presos, segundo o chefe de polícia de Khost, Abdul Hakim Ishaqzia. O civil morreu nas explosões dos militantes suicidas, que também deixaram uma mulher e uma criança feridas, afirmou Ishaqzia. As informações são da Associated Press.