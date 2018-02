Combate no Afeganistão deve acabar em 2011, diz inglês O chefe das forças armadas britânicas, general David Richards, disse neste sábado que o conflito no Afeganistão deve diminuir no próximo ano, mas acredita que as nações ocidentais ainda continuarão a ajudar o governo do país por mais 40 anos. Segundo Richards, que é ex-comandante das forças da Nato no Afeganistão e falou ao jornal Daily Telegraf, a ofensiva no sul do país está colocando os Talebans "impiedosamente sobre pressão."