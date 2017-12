Combatentes da Al-Qaeda podem ter escapado Cerca de 500 milicianos da organização terrorista Al-Qaeda escaparam do Afeganistão e foram vistos em Para Chamkani, uma das áreas tribais paquistanesas nas proximidades de Peshawar e da fronteira afegã, enquanto cresce o mistério sobre o destino de Osama bin Laden. A informação foi dada pela agência kuwaitiana Kuna, segundo a qual "muitos árabes deixaram Tora Bora antes que as forças americanas começassem as operações nessa zona montanhosa". Ao mesmo tempo, a sorte de Bin Laden está se transformando em um enigma que preocupa a Casa Branca e o Pentágono. De um lado, fontes talebans citadas pela imprensa paquistanesa dizem que o milionário saudita está morto e que seu corpo não será jamais encontrado pelos infiéis; de outro, um biógrafo do líder da Al-Qaeda, que não foi identificado, afirma que ele está vivo e que encontrou refúgio no Irã. No entanto, o maior temor da administração Bush, segundo um alto funcionário dos serviços de inteligência americanos, é o de que Bin Laden, após ter escapado com vida dos bombardeios, tenha fugido a bordo de uma das tantas embarcações de sua frota "pessoal" que navega entre o Mar da Arábia e o Oceano Índico. Já o comandante supremo da operação militar americana, general Tommy Franks, não dá muito crédito à hipótese da fuga por mar, mas admite que se sabe muito pouco. O compromisso americano continua sendo o de encontrá-lo, custe o que custar, razão pela qual se voltou a dar um novo impulso à caça do homem nas cavernas de Tora Bora e a preparar novos bombardeios. Washington voltou a admitir hoje o secretário da Defesa, Donald Rumsfeld - não sabe se Bin Laden está vivo ou morto e não se contenta com os rumores: quer seu inimigo público "número um" algemado ou, se isto não for possível, quer encontrar seu cadáver.