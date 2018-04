Combatentes do Taleban passam para as forças afegãs

O chefe de polícia da província de Kunduz, Abdul Rahman Sayedkhaili, disse que alguns grupos de 10 a 15 militantes têm mudado de lado nos últimos meses, mas que hoje 50 deles se juntaram às forças do governo. Os homens, do distrito de Iman Sahib, sofreram fortes pressões das forças afegãs e da coalizão militar, afirmou Sayedkhaili. O general Daood Daood, comandante regional da polícia afegã no norte do país, também confirmou a adesão dos ex-integrantes do Taleban.

No entanto, o porta-voz do grupo insurgente, Zabiullah Mujahid, disse não ter informações sobre qualquer movimento de troca de lado. Segundo ele, mesmo que esses homens tenham tomado tal atitude, a decisão pode ser temporária em razão do início do inverno ou ser parte de suas próprias táticas de guerra. Mujahid afirmou que mais de três mil combatentes do Taleban lutam no norte afegão, onde soldados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) dizem que alguns desertores são assassinados.

Não está claro se os 50 ex-combatentes do Taleban participarão do programa de reintegração do governo afegão, cujo objetivo é retirar combatentes insurgentes de baixa patente do campo de batalha. O programa oferece aos militantes emprego, educação, treinamento vocacional e programas de desenvolvimento nas vilas onde residem, contanto que renunciem à violência, honrem a Constituição afegã e rompam a ligação com a Al-Qaeda e outros grupos terroristas. As informações são da Associated Press.