Combatentes iraquianos guardam os portões de Bagdá Combatentes iraquianos, tanques e peças de artilharia bloqueavam ao cair da noite de hoje as principais avenidas de Bagdá e membros da milícia fedayin (combatentes leais a Saddam Hussein), vestidos de preto, saíram às ruas e se postaram com metralhadoras pesadas em fortificações. As ruas estavam repletas de homens armados que ocuparam os principais cruzamentos e as principais rodovias que levam para as saídas sul, sudeste e oeste de Bagdá. Muitos civis também estavam nas ruas, carregando fuzis AK-47. Partes da cidade ficaram desertas em meio a notícias de que forças dos EUA haviam penetrado na capital na manhã de hoje e que tropas da coalizão tinham cercado a capital. A energia foi restaurada em muitas partes da cidade na noite deste sábado. Na estrada que dá acesso ao aeroporto, tropas do Exército iraquiano dançavam em cima do que disseram ser um blindado de deslocamento de tropas americano destruído numa batalha sexta-feira e sábado. Os iraquianos faziam o "V" da vitória. Nuvens de fumaça negra escureceram os céus depois que foi incendiado óleo em trincheiras numa tentativa de confundir ataques aéreos aliados, apesar de haver um grande fluxo de carros e ônibus na praça em frente à imensa Mesquita do Soldado Desconhecido. Vários mísseis foram lançados de um caminhão no bairro central de al-Salhiya em direção ao sul. Barulho das explosões podia ser ouvido em toda a cidade. O ministro da Informação, Mohamed Said al-Sahaf, em sua rotineira entrevista coletiva do meio-dia, afirmou que tropas dos EUA não estavam na capital e garantiu que as forças de Saddam haviam retomado o aeroporto. "Hoje, a maré virou", disse al-Sahaf. "Nós os estamos destruindo". Saddam exortou hoje seus homens a atacarem as forças da coalizão "e destruí-las". Seu comunicado foi lido por al-Sahaf. Saddam afirmou que as forças anglo-americanas, ao se concentrarem em Bagdá, "enfraqueceram sua capacidade em outras linhas de frente". Veículos da polícia passavam em grupos de dois ou três com as sirenes abertas e com seus ocupantes fazendo o "V" da vitória, carregando retratos de Saddam e acenando a bandeira iraquiana. Membros da milícia fedayin, comandada pelo filho de Saddam, Uday, apareceram no centro da cidade pela primeira vez desde que a guerra começou. Eles são facilmente identificáveis por seu uniforme preto. Falando à tevê por satélite árabe Al-Arabiya, um deles prometeu manter a luta. "Eles são covardes. Eles não podem nos enfrentar no chão. Eles controlam os céus, mas somos capazes de confrontar quem quer que seja no solo", disse o homem. Grupos de soldados da Guarda Republicana, com a destacada insígnia triangular vermelha, patrulhavam os arredores sul de Bagdá. Bombardeios e disparos de artilharia eram ouvidos na região. Peças antiaéreas e morteiros estavam perfilados na entrada sul da cidade, mas não na avenida principal, onde provavelmente entrarão as forças americanas. No Catar, os militares dos EUA garantiram que tropas americanas entraram no "coração de Bagdá", mas não havia sinais delas em torno do rio Tigre, que atravessa o coração desta cidade de 5 milhões de habitantes. Oficiais dos EUA não disseram se as tropa americanas haviam permanecido na cidade ou quantas eram. Algumas lojas estavam abertas e vendedores ambulantes estão fazendo bons negócios vendendo baterias e lanternas. Ao mesmo tempo, milhares de moradores assustados enfrentam um tráfego pesado para fugir da cidade em direção ao norte, lotando ônibus, caminhonetes, táxis e carros particulares, todos abarrotados de pertences. Veja o especial :