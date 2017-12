Combates deixam 70 talebans mortos, diz líder afegão Um comandante afegão diz que tropas do Afeganistão e dos Estados Unidos mataram mais de 70 rebeldes de Taleban ao longo de uma operação de sete dias nas montanhas do sul do país, incluindo pelo menos 20 mortos num único confronto. As forças afegãs e americanas retornaram na noite de ontem do teatro de operações - o distrito Daychopan, da província Zabul - e os talebans que caçavam estão mortos ou fugiram, segundo Jan Mohammed Khan. Khan, que é comandante das forças afegãs e governador da província vizinha do Uruzgão, disse que 73 talebans foram mortos e 13 capturados nos sete dias de combate. Seis soldados e afegãos e quatro americanos ficaram feridos, mas nenhum morreu. ?Encerramos a operação contra o Taleban?, disse ele à Associated Press.