Combates deixam dez mortos na Caxemira Funcionários do governo da Índia informaram que dez pessoas morreram hoje em combates na região da Caxemira, disputada pelo Paquistão. Oito mortos seriam guerrilheiros muçulmanos que lutam para integrar a região ao Paquistão; os outros dois seriam civis. As tensões entre os dois países vizinhos se intensificaram na semana passada, quando o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, visitou as duas capitais. A Índia teme que a aliança antiterrorista entre EUA e Paquistão acabe beneficiando seu vizinho e rival. A guerra dos separatistas muçulmanos da Caxemira, iniciada há 12 anos, já deixou mais de 30 mil mortos. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.