Combates deixam mais de 30 mortos na Colômbia Pelo menos 30 combatentes morreram nos confrontos entre paramilitares e guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) no município de Campamento, no departamento (estado) de Antioquia, informaram hoje autoridades colombianas. Ao número de vítimas dos combates em Campamento, no noroeste do país, se soma o de sete soldados que morreram na terça-feira durante um ataque de uma coluna das Farc contra um caminhão que transportava os militares em Carepa, no noroeste de Antioquia. "Até agora, temos confirmadas 24 mortes segundo versões dos camponeses, que viram os corpos à margem da estrada", disse o secretário de governo de Campamento, Dario Quiñones. Ele afirmou desconhecer a identidade das vítimas. O porta-voz da IV Brigada do Exército, major Oscar Anzola, confirmou a chegada de tropas na terça-feira, mas não quis fazer um balanço dos combates. Anzola indicou que ainda está tentando checar os dados, mas assegurou que "os combates continuam" nesta quarta-feira. Campamento, um município de 10.000 habitantes que vive do cultivo da cana-de-açúcar, não conta habitualmente com a presença de policiais desde 1999, após uma incursão das Farc que destruiu a delegacia de polícia local. Paramilitares das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) começaram a surgir nesta zona há cerca de um ano. Por sua vez, as Farc haviam concentrado na região mais de 1.500 guerrilheiros para dar combate aos paramilitares. Os primeiros confrontos entre os "paras" e as Farc começaram nos limites entre os departamentos de Antioquia e de Chocó, que deixaram 115 civis mortos, entre os quais 45 crianças. Os civis se refugiaram em uma igreja onde morreram em 1º de maio ao explodir um bujão de gás com dinamite que, segundo o governo, foi disparado pelas Farc em Bojayá, no oeste do país.