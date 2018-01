Combates deixam pelo menos 22 mortos em Mossul O governo de Mossul, cidade 300 quilômetros ao norte de Bagdá, decretou toque de recolher depois que ataques coordenados de rebeldes e confrontos entre policiais e dezenas de guerrilheiros mascarados causaram a morte de 14 civis e oito insurgentes, e ferimentos em 26 pessoas. O comércio baixou as portas e as ruas dessa cidade de 3 milhões de habitantes ficaram desertas. Os combates na região central - dos mais violentos desde a invasão americana, em março de 2003 - podem ser uma indicação de que a guerrilha que luta contra a ocupação tenta firmar-se no norte, estendendo sua ação além de Bagdá e do chamado triângulo sunita, a oeste da capital. Mossul também foi alvo de atentado contra uma igreja cristã, no domingo. A violência começou por volta do meio-dia, quando rebeldes se espalharam por várias ruas. Ao tentar assaltar um banco, foram repelidos pelas forças de segurança locais, disse Hazem Jalawi, porta-voz do governo provincial. Um outro grupo atacou uma delegacia de polícia com armas leves e granadas propelidas por foguetes. "Um grupo de homens começou a distribuir armas à população e a incitá-la a combater os americanos. Recebemos uma mensagem da guerrilha pedindo que nos retirássemos e não nos envolvêssemos nos combates", relatou o oficial de polícia Wael Ismail Ahmed. Segundo o governo, os militares dos EUA estavam recolhidos a suas bases na hora do ataque.