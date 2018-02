Combates deixam pelo menos 52 mortos na Colômbia O Exército colombiano começou a recolher os corpos dos rebeldes mortos hoje em pesados combates perto desta cidade no sul da Colômbia. Dos primeiros 20 corpos que foram recolhidos da floresta que circunda a cidade, a maioria era de mulheres jovens, afirmou um porta-voz do Exército. Pelo menos 52 pessoas, sobretudo soldados do governo e rebeldes, foram mortas em combates esporádicos entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta-feira. O recente derramamento de sangue foi parte "da escalada que os guerrilheiros têm, tradicionalmente, promovido quando uma administração governamental está para acabar", declarou o general Gilberto Rocha. O presidente eleito, Alvaro Uribe, eleito com a promessa de aumentar o número de militares e combater os rebeldes, deve tomar posse no dia 7 de agosto. Os rebeldes atacaram na quinta-feira a cidade de Toribio, 300 quilômetros ao sudoeste de Bogotá, mas as autoridades disseram hoje que os moradores locais foram às ruas para proteger a polícia municipal, a única presença armada do governo em Toribio. "O Exército está tentanto chegar à região", disse José Tovar, do governo do Estado de Cauca. "Sabemos que os 20 policiais recorreram à população local ... cerca de 4 mil habitantes estão protegendo-os dos rebeldes." A comunicação com a cidade foi cortada e não estava claro se havia feridos. Várias outras cidades do Estado de Cauca resistiram aos rebeldes no ano passado, protegendo os agentes da polícia e organizando manifestações sem armas, a fim de exigir que os guerrilheiros os deixassem em paz. Durante os combates, a guerrilha respeitou a vida de 14 policiais, depois de 20 horas dos intensos combates travados nas montanhas do Estado de Cauca. Um chefe rebelde das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que não se identificou, disse à emissora RCN que os agentes lutaram como "valentes" e que estava entregando-os à comunidade.