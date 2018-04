Combates e bombardeios deixam 23 mortos na Síria neste domingo

DAMASCO - Combates e bombardeios da Força Aérea da Síria marcaram o cotidiano do país do Oriente médio neste domingo, 28, após o colapso da trégua entre o governo do presidente Bashar Assad e os insurgentes que tentam derrubá-lo. A trégua deveria durar até a segunda-feira, final do feriado do Eid al-Adha (festa do sacrifício). O Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, grupo opositor sediado em Londres, disse que pelo menos 23 pessoas foram mortas hoje na Síria.

Veja também:

Carro-bomba explode em Damasco em meio a cessar-fogo

Síria tem combates em base militar

Damasco anuncia quatro dias de trégua

No sábado, segundo o grupo, 114 pessoas foram mortas, incluídos 47 civis. Na sexta-feira, primeiro dia da suposta entrada em vigor da trégua, 150 pessoas foram mortas. No total, quase 300 pessoas foram mortas desde o dia 26. Insurgentes sírios disseram que tomaram o controle de três postos militares no subúrbio de Douma, perto de Damasco, enquanto combates deixaram quatro soldados mortos, disse o Observatório.

Aviões militares atingiram alvos nos subúrbios de Harasta, Zamalka e Irbin. Também ocorreram combates em Alepo, maior cidade do país e cuja posse é disputada desde agosto. Três vídeos amadores mostraram caças MIG da Força Aérea bombardeando os subúrbios perto de Damasco.

Segundo a emissora Al-Jazeera, do Catar, a Força Aérea bombardeou o vilarejo de Bara, na província de Idlib, atingindo áreas residenciais e matando 16 pessoas, incluindo sete mulheres e cinco crianças.

As informações são da AP e da Dow Jones