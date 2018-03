Combates em acampamento matam 2 soldados libaneses

Dois soldados libaneses morreram nesta terça-feira, 19, nos combates entre o Exército do Líbano e a milícia extremista sunita Fatah al-Islam, no campo de refugiados de Nahr al-Bared, no norte do país, informaram à Efe fontes militares. Segundo as fontes, também há um número indeterminado de soldados feridos nos confrontos, que continuam esta manhã no acampamento, próximo à cidade de Trípoli. "Os combates estão concentrados no mesmo lugar de ontem (segunda)", acrescentaram as fontes. Os extremistas se concentraram num pequeno terreno em torno do edifício conhecido como "A Cooperativa". A rede de televisão Al Jazera informou nesta terça que as partes envolvidas devem chegar em breve a um acordo para acabar com o cerco sobre o campo de Nahr al-Bared, onde ainda permanecem milhares de civis. O canal, citando fontes militares, disse que o acordo está próximo graças a mediadores palestinos. Mas não informou se o pacto inclui a rendição das dezenas de combatentes que resistem no campo. O presidente da Liga Árabe, Amre Moussa, visita nesta terça o Líbano à frente de uma delegação para intermediar o processo.