Combates em Darfur deixam 18 mortos e 25 feridos Combates travados entre membros da tribo árabe Maalia e rebeldes no sul da região de Darfur, no Sudão, deixaram pelo menos 18 mortos e 25 feridos, segundo um comunicado de uma tribo local nesta quarta-feira, 13. A nota da tribo Maalia explicou que os confrontos aconteceram na terça-feira, perto de Niyala, a segunda maior cidade de Darfur. Rebeldes do Movimento de Libertação do Sudão (MLS) tentaram roubar gado da tribo. Os pastores da tribo enfrentaram os rebeldes em Hazut, 140 quilômetros ao sul de Niyala, e tiveram 10 feridos, segundo a nota. No entanto, Tayyip Khalil, porta-voz do MLS, afirmou que os confrontos foram contra as milícias de janjaweed, as milícias árabes irregulares acusadas de contar com proteção governamental. "Enfrentamos milícias, e não a população", insistiu Khalil.