Combates em Mossul deixam 12 mortos Uma batalha feroz irrompeu entre a polícia iraquiana e rebeldes mascarados na cidade de Mossul, no norte do Iraque, e deixou 12 mortos e 26 feridos, dizem autoridades. A polícia abordou os rebeldes, que carregavam fuzis de assalto e lançadores de granada pelas ruas do bairro de Bab al-Toub. Hazem Jalawi, porta-voz do governo da província de Níneve, que inclui Mossul, disse que o tiroteio irrompeu depois que ?um bando de ladrões e terroristas? tentou assaltar um banco. ?A polícia e membros da Guarda Nacional confrontaram os homens armados e mataram alguns?, disse Jalawi. ?os homens armados também tentaram atacar prédios públicos, mas foram detidos pelas forças de segurança?. A luta deixou 12 mortos e 26 feridos, disse Mahir Salam, funcionário do Hospital al-Junhouri. Após o confronto o governador Doreid Mohammed Kashmoula anunciou um toque de recolher a partir das 15h00 locais.