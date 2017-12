Combates em Mossul deixam 15 mortos Na contínua batalha pelo controle de Mossul, tropas iraquianas atacaram diversos alvos durante a madrugada, matando pelos menos 15 supostos rebeldes, disseram autoridades locais. Nas ações promovidas pelas forças iraquianas na cidade, parcialmente tomada por rebeldes durante um levante na semana passada, 15 supostos insurgentes morreram e dez foram detidos nesta sexta-feira, disse o vice-governador Khasro Gouran. A explosão de um carro-bomba contra uma patrulha na cidade nesta sexta-feira deixou um soldado americano ferido, informou o Exército dos Estados Unidos. Forças americanas e iraquianas também invadiram um hospital de Mossul e detiveram três suspeitos de insurgência, prosseguiram oficiais dos EUA. A ofensiva americana contra a cidade sunita de Faluja desencadeou uma série de ações rebeldes em diversas áreas do centro e do norte do Iraque, especialmente em Mossul, terceira maior cidade do país árabe, com cerca de um milhão de habitantes. Autoridades americanas e iraquianas parecem preocupadas com a reação popular entre a minoria sunita contra a ofensiva a Faluja, em especial com o surgimento de relatos sobre a ampla devastação da cidade.