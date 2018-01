Combates em Tikrit continuam duros Se em Bagdá os combates são cada vez menores, há várias localidades no Iraque em que as batalhas entre as forças anglo-americanas e milicianos iraquianos continuam sendo duras, como na cidade natal de Saddam Hussein, Tikrit. Último refugio do regime iraquiano, Tikrit é bombardeada duramente por aviões norte-americanos, segundo fontes locais. Mais ao sul, a 101ª Divisão de Infantaria continua atacando os fedayns homens do partido Baath, que tentam resistir, sem esperança, próximo às ruínas de Babilônia. ?O combate em Tikrit será similar ao que vimos em outras partes do país?, disse Vicent Brooks, um dos generais do Comando Central no Catar. Para debilitar sua resistência, Tikrit está há quatro dia está sendo bombardeada. Um dos líderes da oposição iraquiana, Ahmed Aghaal-Chalabi, assegurou que Saddam e outros líderes do regime deixaram a capital iraquiana em direção às montanhas de Hamrien, na região de Tikrit. Em 1959, quando era então um jovem militante do partido Baath, Saddam participou de um golpe para tentar assassinar o primeiro-ministro Abdel-Karim Kassem. Malsucedido, Saddam fugiu para as montanhas de sua cidade natal, para depois seguir para a Síria. ?Estamos avaliando qual o tipo de defesa que se encontra ao redor de Tikrit?, disse Brooks, acrescentando que nos últimos dias muitas forças iraquianas se dirigiram ao sul, para defender Bagdá. Veja o especial :