Combates em vários pontos do Afeganistão matam talebans

Pelo menos sete membros da insurgência talebans e dois policiais morreram em combates travados na conflituosa província de Helmand, no sul do Afeganistão, informou neste domingo uma fonte policial. O chefe da Polícia provincial, Muhammad Hussein Andiwal, citado pela agência afegã "PAN", explicou que os choques aconteceram no distrito de Nawa, na tarde de sábado e que se prolongaram durante várias horas. Segundo a fonte, os confrontos explodiram depois que um grupo de insurgentes atacaram um posto de controle policial. Outros seis agentes da Polícia ficaram feridos por causa dos choques. Já no leste do país, vários supostos talebans morreram em ataques aéreos das tropas da coalizão multinacional liderada pelos Estados Unidos na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão, informou o comando militar americano. As tropas detectaram a presença de supostos talebans no distrito de Deh Bala, próximo à fronteira com o Paquistão, e iniciaram os bombardeios, segundo um comunicado. Em outra nota, o comando militar dos EUA explicou que um número indeterminado de insurgentes morreu e outros dois foram detidos na sexta-feira em várias operações militares na província de Ghazni, também no leste. Os anúncios deste domingo acontecem poucas horas depois que o presidente afegão, Hamid Karzai, ordenou uma investigação para esclarecer a morte de civis durante uma ofensiva das tropas da coalizão na província de Nuristan. As tropas da coalizão liderada pelos EUA, que atuam independentemente das forças da Otan, são fundamentalmente formada por americanos e estão sob comando direto de Washington, embora entre suas fileiras também haja alguns soldados britânicos e franceses, entre outros. Neste ano, mais de 1.800 pessoas morreram por causa da violência no Afeganistão.