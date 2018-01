Combates entre Exército e guerrilha afugentam milhares de filipinos Cerca de 16 mil pessoas abandonaram suas casas na província de Maguindanao (Mindanao), nas Filipinas, para fugir dos combates entre o Exército e os separatistas muçulmanos da Frente Moura de Libertação Islâmica (FMLI), que recomeçaram há uma semana. Segundo o Exército, as localidades de Datu Unsay, Mamasapano e Shariff Aguak estão sendo abandonadas pela população. A violência recomeçou na semana passada, quando guerrilheiros do FMLI atacaram um destacamento de milicianos, acusados de romper a trégua assinada em 2001 com o governo. Os milicianos, unidades civis que ajudam o Exército a combater as insurreições comunista e separatista, acusam o FMLI pelo assassinato, dia 23 de junho, de sete pessoas, num atentado fracassado contra o governador da província.