Combates entre Exército e guerrilha matam 23 no Sri Lanka Pelo menos 20 guerrilheiros tâmeis e três soldados do governo morreram nesta sexta-feira, 23, durante as operações do Exército cingalês no distrito noroeste de Mannar, informou uma fonte oficial. Os combates, que aconteceram ao leste de uma reserva natural, também deixaram quatro soldados governamentais feridos, informou o porta-voz do Exército, brigadeiro Prasad Samarasinghe. A zona registrou durante os últimos dias violentos confrontos, que causaram a morte nesta quinta-feira de outros onze guerrilheiros dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE). Em comparecimento à imprensa, Samarasinghe informou também que um número crescente civis está fugindo do território controlado pelos tigres tâmeis, que mantêm em seu poder 60% dos distritos do norte do país. Os rebeldes acusaram o Exército cingalês de ter entrado cerca de dois quilômetros adentro de seu território, com cerca de 300 efetivos que utilizavam como escudos humanos 120 aldeães da localidade de Periyathampanai, próximo ao ponto dos combates. O distrito de Mannar (noroeste) faz parte da instável fronteira que separa o território controlado pelo governo das áreas sob poder dos LTTE, majoritariamente no norte do país. No anos 80, a guerrilha iniciou um levante a fim de exigir a criação de um Estado para a etnia tâmil, minoritária no país, mas majoritária no norte e leste da ilha. Embora, em teoria, esteja em vigor no Sri Lanka um acordo de cessar-fogo assinado entre o governo e a guerrilha tâmil em fevereiro de 2002, os confrontos são constantes e as conversas de paz entre os dois lados estão estagnadas. Nas últimas semanas, intensificaram-se os combates entre a guerrilha e o Exército também no leste do país, especialmente no distrito de Batticaloa, o que significou o deslocamento de cerca de 40 mil pessoas, que se somam às mais de 80 mil registradas antes.