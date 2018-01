Combates entre Exército e rebeldes matam 5 nas Filipinas Cinco pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas nos confrontos dos últimos dias nas Filipinas entre o Exército regular e o Novo Exército do Povo (NEP), o braço armado do ilegal Partido Comunista das Filipinas (PCF), informaram hoje fontes militares. As vítimas mortais são dois civis, dois rebeldes comunistas e um militar. Os combates ocorreram entre quinta-feira e sexta-feira na província de Agusan do sul, no leste das Filipinas, e em todos os casos ocorreram emboscadas do NEP, segundo o Exército filipino. O NEP, fundado em 1969, travou no ano passado 1.255 combates com o Exército e perdeu 1.810 combatentes dos 8 mil que os serviços de inteligência militar estimam que tem.