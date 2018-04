Combates entre milícias atingem cidade na Líbia

WADI DINAR, LÍBIA - Mais de um ano após a queda do ditador Muamar Kadafi, a Líbia anda está dividida entre milícias rivais, tribos e simpatizantes armados do antigo regime. Atiradores posicionaram-se no topo de construções da cidade de Bani Walid, oeste da do país, e dispararam contra milícias pró-governo nesta terça-feira, 23.

Os confrontos foram retomados após uma breve trégua na segunda-feira. Médicos fugindo de Bani Walid disseram para a Associated Press que o principal hospital da cidade não está funcionando. Trabalhadores estrangeiros caminharam 20 quilômetros para escapar dos tiroteios.

Um comandante das milícias aliados do governo central de Trípoli disse que uma ofensiva final para capturar o local foi adiada por receio de que os civis presos na cidade sejam atingidos.

Com AP