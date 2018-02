Combates entre rebeldes e Exército matam 36 Combates entre o Exército e grupos rebeldes no leste da República Democrática do Congo deixaram ontem pelo menos 36 mortos. A violência levou entre 3 mil e 4 mil pessoas a buscar refúgio em uma pequena base da missão de paz das Nações Unidas em Kitchanga, na província rica em minerais de Kivu do Norte, informou o porta-voz da organização internacional, Eduardo del Buey.