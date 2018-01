Combates na Colômbia matam dois militares e três guerrilheiros Pelo menos três soldados do Exército colombiano e dois guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) morreram neste sábado, 23, em combates travados no sudoeste do país, informaram porta-vozes oficiais. O segundo comandante da 3ª Brigada do Exército colombiano, coronel Adelmo Fajardo, disse que os soldados e os rebeldes morreram em uma área rural da Flórida, a 560 quilômetros de Bogotá. Segundo ele, os combates continuam e dois campos minados instalados pelas Farc foram destruídos na região. O militar colombiano informou também a destruição de um laboratório para processamento de cocaína e de dois acampamentos utilizados pelos guerrilheiros.