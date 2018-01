Combates no Nepal deixam 15 mortos Pelo menos 15 rebeldes morreram em diferentes combates com soldados do governo nepalês, informou neste sábado a rádio estatal do Nepal. Sete rebeldes morreram na sexta-feira em choques ocorridos em Rupandeshi, cerca de 300 quilômetros a sudoeste de Katmandu, informou o Ministério da Defesa do país, citado pela rádio estatal. Os outros rebeldes também morreram em combates ocorridos ontem em outras regiões do país. A rádio não forneceu mais nenhum detalhe. Não foi possível confirmar as informações sobre as mortes junto a fontes independentes.