Combates no Sri Lanka deixam 24 guerrilheiros mortos

Pelo menos 24 guerrilheiros morreram e outros 20 ficaram feridos nas últimas 24 horas em combates registrados no norte do Sri Lanka, informou nesta quinta-feira o Ministério de Defesa cingalês. Os combates ocorreram na região de Vavuniya (norte), um dos principais locais de conflito entre o Exército e a guerrilha dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE). A guerrilha havia divulgado anteriormente um comunicado no qual assegurava ter matado dez soldados e feridos outros 18 em um combate de cinco horas registrado em Paalamoaddai (Vavuniya). "Está claro que os confrontos de Vavuniya foram bem-sucedidos para as forças de segurança. A guerrilha sofreu várias derrotas na área", afirmou o Ministério da Defesa em seu comunicado.