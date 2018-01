Combates no Sudão deixam 70 mortos Pelo menos 70 pessoas morreram em combates entre árabes e africanos em Darfur, no Sudão Ocidental, informou um representante parlamentar da região. Khalil Ahmed Abdullah disse que os combates começaram por causa de uma disputa pessoal que se tornou um conflito entre tribos. Nos últimos quatro dias, 35 mil pessoas fugiram da região de Darfur. "Temos notícias de apenas 14 mil. Não sabemos onde estão os outros", disse Abdullah, em Cartum. Grupos africanos acusam as milícias árabes de conduzir, com o apoio do governo, uma campanha de limpeza étnica em Darfur. As autoridades de Cartum negam a acusação.