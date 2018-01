Combates próximo ao hotel Al-Rashid em Bagdá Os combates nos arredores do Hotel Al Rashid, um dos mais conhecimentos de Bagdá, seguem sendo intensos e, até o momento, não há informação sobre eventuais vítimas da batalha. Sons das explosões provenientes do que parece ser um depósito de munição próximo ao Rio Tigre, na vizinhança do complexo presidencial atacado pelo bombardeamento, pode ser ouvidos. Se ouve além disso o ruído dos aviões da coalizão que sobrevoam a baixa altitude Bagdá e os sons das baterias antiaéreas iraquianas abrindo fogo. A visibilidade na cidade está bastante reduzida por conta da fumaça negra vinda da queima de combustível pelos iraquianos e por uma nova e violenta tempestade de areia. No hotel Al-Rashide, construído para hospedar um encontro de países não-alinhados, que nunca se realizou por conta da guerra contra o Irã em 1980, estão os jornalistas estrangeiros que trabalham em Bagdá. Depois do fim da guerra do Golfo, em 1991, Saddam mandou construir um mosaico com a figura do atual presidente George Bush, pai do atual presidente norte-americano, de maneira que qualquer um dos que passa pelo lugar pisa na imagem. Desde o dia 20 de março, a maior parte dos jornalistas deixaram Al-Rashide por razões de segurança. Veja o especial :