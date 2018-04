Combates violentos matam dezenas em áreas tribais do Paquistão

Os ataques provavelmente irão dificultar mais do que nunca as conversações preliminares de paz entre o governo do Paquistão e o grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), após a morte de 78 talibans e 10 soldados paquistaneses, além de vários feridos durante o combate.

O movimento do TTP, Al Qaeda e do Taliban afegão, que lutam contra as forças do Ocidente no Afeganistão, está entrincheirado em áreas tribais no noroeste do Paquistão.

Uma série de ofensivas militares não conseguiu deter os grupos.

As operações desta quarta-feira foram uma resposta ao ataque do Taliban a um posto de segurança, que matou 10 soldados paquistaneses e feriu outros 32, afirmaram oficiais de segurança.

O jato paquistanês bombardeou duas bases de militantes em Jogi, na região tribal de Kurram, em que 12 militantes da TTP e seis uzbeques foram mortos.

Os aviões atingiram outras posições militares na área próxima de Mamozai, na região tribal de Orakzai, em que 20 militantes e dois alto-comandantes foram mortos, acrescentaram as autoridades.

O número de mortos divulgado pelos militares do Paquistão não pôde ser verificado de forma independente e os militantes costumam refutar as contas oficiais. Um porta-voz da TTP disse que os dois comandantes estavam vivos.

Desde o início do ano, o Exército e as Forças Aéreas do Paquistão têm conduzido operações contra militantes na região de Kurram.

(Reportagem adicional de Saud Mehsud em Dera Ismail Khan, Qasim Nauman, em Islamabad, e Gul Yusufzai, em Quetta)