Combates voltam às ruas da capital da Libéria Intensos combates voltaram a ser travados na capital da Libéria, Monróvia, apesar do acordo de cessar-fogo acertado na semana passada entre os rebeldes e o governo do presidente Charles Taylor. Aparentemente, os rebeldes retomaram a ofensiva para chegar à capital e depor Taylor. Os rebeldes informaram em um comunicado que tinham iniciado operações para retomar as posições que haviam conquistado antes do cessar-fogo. Centenas de pessoas foram mortas nos recentes combates, antes da assinatura da trégua de 30 dias para a retomada de negociações de paz.