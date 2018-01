Comboio americano sob ataque no Iraque Um grande tiroteio irrompeu a cerca de 90 km de Bagdá. Testemunhas dizem que há baixas americanas. O Exército dos EUA não confirmou imediatamente o ocorrido. Segundo as testemunhas, o tiroteio teve início com um ataque a um comboio americano. Imagens da Associated Press Television News mostram dois caminhões e um veículo blindado Humvee em chamas. Um tanque Abrams pode ser visto nas imagens da APTN, e há, ao fundo, o som de uma troca de tiros, com os disparos partindo, aparentemente, de armamento pesado.