Comboio com chefe de missão da ONU é atacado na Síria, diz Ban O comboio no qual viajava o chefe da missão de observadores da ONU na Síria, general Babacar Gaye, foi atacado no fim de semana e só não houve feridos porque os veículos eram blindados, disse nesta segunda-feira o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon.