Comboio de alimentos da ONU é saqueado no Afeganistão Um comboio do Programa Mundial de Alimentos (PAM) da ONU que partiu da fronteira paquistanesa com destino a Herat, no oeste do Afeganistão, foi bloqueado e saqueado por homens armados. Um porta-voz das Nações Unidas, Eric Falt, disse hoje que "cinco caminhões partiram de Spin Boldak com uma carga de 210 toneladas de alimentos nas últimas nas 24 horas", mas que os veículos foram bloqueados por um líder militar de identidade desconhecida, perto da cidade de Shindand. "Sob a ameaça das armas, eles descarregaram 185 toneladas de alimentos, que distribuíram entre a população local, e o restante foi enviado a Kandahar", acrescentou o porta-voz da ONU.