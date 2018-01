Comboio de diplomatas russos passou por fogo cruzado Um jornalista russo que estava no comboio de funcionários da Embaixada da Rússia que deixava Bagdá, neste domingo, informa que os veículos foram pegos em meio a um fogo cruzado, ao atravessar posições iraquianas nos arredores da cidade. O comboio, que transportava o embaixador da Rússia e mais de vinte outras pessoas, entre diplomatas e jornalistas, obteve passagem pela tropa iraquiana, mas durante o caminho as posições leais a Saddam sofreram um pesado ataque, informa o jornalista Alexander Minakov. Os iraquianos responderam com fogo de armas automáticas e o comboio se viu em meio ao fogo cruzado. Minakov, falando da fronteira do Iraque coma Jordânia, para onde ele e diversos outros jornalistas foram após o incidente, disse que três diplomatas ficaram feridos, incluindo um que sofreu um ferimento sério no abdome. Ele não deu sua impressão sobre se os tiros que atingiram o comboio vieram de posições americanas ou iraquianas. Veja o especial :