Comboio do vice-presidente iraquiano é atacado O comboio do vice-presidente iraquiano, Adil Abdel-Mahdi, foi atacado nesta quinta-feira por um grupo de homens armados no oeste de Bagdá, informaram fontes do Ministério do Interior. No entanto, de acordo com a polícia, o político xiita não estava em nenhum dos veículos no momento do ataque e ninguém ficou ferido. Apesar das informações divulgadas, a rede de televisão iraquiana Al-Iraquiya negou nesta quinta-feira que o comboio do vice-presidente tenha sido alvo de ataques, sem fornecer maiores informações. Abdel-Mahdi é um dos dirigentes da Assembléia Suprema para a Revolução Islâmica no Iraque, a principal formação política xiita do país. O partido integra a Aliança Iraquiana Unida, que ocupa mais de 120 das 275 cadeiras do Parlamento iraquiano.