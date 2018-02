Comboio dos EUA é atacado no Iraque Rebeldes atacaram hoje um comboio militar dos Estados Unidos, próximo a Fallujah, disseram testemunhas, um dia depois do assassinato de quatro empreiteiros que trabalhavam para os EUA na cidade. Ainda não há informação sobre vítimas. O comando das forças norte-americanas ainda não confirmam o ataque. Também hoje, duas explosões próximas a outro comboio dos EUA, que escoltava um carregamento de petróleo, feriram pelo menos um iraquiano, na região norte de Bagdá. Em Fallujah, a polícia iraquiana controlou os postos de inspeção da cidade e seus arredores, e não se vê soldados norte-americanos no local. O comércio e as escolas permanecem abertos.