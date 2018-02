Comboio russo se aproxima da fronteira ucraniana

O comboio russo estava estacionado num depósito militar na cidade russa de Voronej, sul do país, desde a noite de terça-feira, em meio à discórdia sobre como e onde a ajuda poderá ser entregue a Ucrânia, onde tropas do governo combatem separatistas pró-Rússia.

Nesta quinta-feira os caminhões tomaram a direção da passagem fronteiriça de Izvaryne, que está atualmente sob controle rebelde.

A rota sugere que a Rússia não pretende cumprir o acordo provisório para entregar ajuda num posto de controle de fronteira controlado pelo governo na região de Carcóvia, onde a carga seria mais facilmente inspecionada pela Ucrânia e pela Cruz Vermelha.

Moscou afirma que coordenou a expedição dos bens - que diz abranger desde comida para bebês e carne enlatada até geradores portáteis e sacos de dormir - com a Cruz Vermelha.

Andriy Lysenko, porta-voz do Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia, disse que seu país será forçado a agir se a Rússia se recusar a permitir a inspeção da carga. "Neste caso, a movimentação do comboio será bloqueada com todas as forças disponíveis", disse ele, embora não esteja claro o que forças ucranianas podem fazer.

Embora o posto de fronteira por onde os caminhões devem passar permaneça em mãos rebeldes, áreas ao sul de Lugansk são duramente disputadas e a localização das tropas se altera constantemente. Não está claro se todas as cidades de vilas ao longo da estrada entre a fronteira e Lugansk são controladas por separatistas pró-Rússia.

A porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Anastasia Isyuk, disse que as negociações entre a organização, a Ucrânia e a Rússia continuavam, mas ela não pôde confirmar para onde o comboio russo se dirige.

"Os planos mudam o tempo todo, as discussões seguem e não confirmamos com certeza até que saibamos que um acordo foi fechado", disse Isyuk em Genebra.

O Ministério de Relações Exteriores russo disse que o comboio é composto por 262 veículos, dentre eles 200 caminhões com ajuda humanitária.