Começa a cair embargo aéreo contra a Líbia O filho do líder líbio Muammar Kadafi chegou nesta segunda-feira a Paris a bordo de um vôo inaugural que marcou a reabertura, depois de mais de uma década, do serviço aéreo entre a França e a Líbia. Seif el-Islã Kadafi voôu a Paris em um avião da Libyan Arab Airlines, que entrará oficialmente em operação comercial na próxima quinta-feira. Este foi o primeiro vôo direto entre os dois países desde o início do embargo aéreo imposto pela ONU sobre a Líbia em conexão com o atentado à bomba contra um avião norte-americano sobre Lockerbie, Escócia, que matou 270 pessoas em 1988. As Nações Unidas levantaram o embargo em 1999. A companhia aérea líbia planeja realizar um vôo por semana entre Trípoli e Paris, mas a freqüência pode aumentar dependendo da procura.