Começa a primeira votação para escolher o sucessor de Ciampi Com o primeiro voto depositado pelo senador vitalício Oscar Luigi Scalfaro, começou nesta segunda-feira na Câmara dos Deputados a primeira votação para escolher o novo presidente da Itália, que sucederá Carlo Azeglio Ciampi. A coalizão de centro-esquerda União, vencedora das eleições gerais de abril, apresenta como candidato o veterano dirigente Giorgio Napolitano, um ex-comunista e senador vitalício de 81 anos, que também é ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro do Interior. A Casa das Liberdades, a coalizão de centro-direita liderada por Silvio Berlusconi, que perdeu as eleições de abril, apresenta como candidato Gianni Letta, de 71 anos, subsecretário da Presidência do Conselho de Ministros no Governo do "Cavalieri". No entanto, nesta primeira votação, a União anunciou que votará em branco, à espera de ver como os conservadores reagem. Levando em conta que para ser eleito presidente em uma das três primeiras votações é necessário que o candidato obtenha a maioria de dois terços da Assembléia, tudo dá a entender que desta primeira apuração sairá "fumaça negra", ou seja, será preciso esperar as seguintes votações.