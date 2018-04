Começa as eleições presidenciais na Ucrânia

Os colégios eleitorais da Ucrânia abriram neste domingo, 17, suas portas sem incidências destacáveis no começo da jornada de votação para escolher o novo presidente do país, informaram fontes da Comissão Eleitoral Central da antiga república soviética,

Os mais de 33 mil colégios eleitorais abriram às 8h (horário local 4h de Brasília) e receberão os eleitores até as 20h (16h), e logo após o começa a apuração.

Pouco mais de 36,5 milhões de cidadãos estão convocados às urnas para escolher entre 18 candidatos, entre eles o atual presidente, Viktor Yushchenko.

No entanto, os grandes favoritos são o ex-primeiro-ministro e líder do opositor e pró-russo Partido das Regiões, Viktor Yanukovich, rival de Yushchenko nas presidenciais de 2004, e a atual chefe do Governo, Yulia Timoshenko, aliada do presidente nessas eleições e agora adversária deste.

Segundo a Constituição ucraniana, em caso que nenhum dos candidatos conseguir mais de 50% dos sufrágios, os dois mais votados concorrem a um segundo turno.

Todas as pesquisas concordam em que a realização do segundo turno, em 7 de fevereiro, é inevitável.

Mais de três mil observadores estrangeiros se credenciaram perante as autoridades eleitorais para supervisionar a limpeza do pleito.

Imediatamente depois de concluído o processo de votação serão divulgados os resultados das pesquisas de boca-de-urna, permitidas pela lei eleitoral ucraniana.