Começa campanha eleitoral no Iraque A campanha para as eleições gerais de março no Iraque começou oficialmente hoje. Cartazes dos candidatos já eram vistos logo ao amanhecer pelas ruas de Bagdá e de outras cidades iraquianas. "Sua cidade precisa de alguém que conheça as necessidades de Basra", dizia o cartaz de um candidato exposto na cidade sulista.