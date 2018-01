Começa campanha mundial contra a poliomielite Começa a última etapa da Campanha Mundial contra a Poliomielite, que pretende erradicar a doença em todo o mundo até 2005. O anúncio foi feito hoje pelo presidente do Rotary International, Frank Devlyn, que veio ao Brasil para incentivar doações de empresários. O Rotary, maior parceiro da Fundação das Nações Unidas na campanha, pretende arrecadar US$ 200 milhões só no Brasil até o fim do ano. Países africanos e Índia ainda convivem com casos de pólio.