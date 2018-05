Começa campanha para Constituinte Começou ontem a campanha de 3.229 candidatos às 130 cadeiras da Assembléia Constituinte do Equador, que será eleita em 30 de setembro. De acordo com uma pesquisa do instituto Cedatos, grande parte dos equatorianos não sabe ainda em quem votar. Segundo a pesquisa, 83% dos equatorianos não têm candidato definido e 57% afirmam que não votariam se o voto não fosse obrigatório.