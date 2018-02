Antes do início do cortejo, os presentes renderam honras na entrada do hospital militar e um padre rezou pelo "eterno descanso" de Chávez, morto ontem aos 58 anos de idade.

À frente do caixão seguia a mãe do falecido presidente, Elena Frías de Chávez, vestida de negro. Ela enxugava as lágrimas com um lenço branco. As informações são da Associated Press.