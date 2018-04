Começa cortejo fúnebre de Kirchner

Argentinos fazem fila para se despedir do ex-presidente.

BUENOS AIRES- a Casa Rosada, que durante 26 horas abrigou o corpo do ex-presidente Néstor Kirchner, morto na última quarta-feira, fechou suas portas para dar início aos preparativos do cortejo que conduzirá o caixão ao aeroporto de Buenos Aires, de onde partirá para Río Gallegos, local do enterro.

Embora estivesse previsto que o velório terminaria hoje às 11h (horário de Brasília), ao final das 24 horas programadas a presidente Cristina Fernández decidiu prolongá-lo por duas horas devido à multidão que, apesar da chuva, esperava para dar o último adeus a Kirchner.

Dezenas de milhares de pessoas se revezaram junto ao caixão do ex-presidente para se despedir. O corpo de Kirchner será conduzido até o aeroporto de Buenos Aires, de onde será transportado até Río Gallegos, cidade natal do ex-governante situada a 2.600 quilômetros de Buenos Aires, onde será enterrado no mausoléu familiar.

A Praça de Maio, onde fica a Casa Rosada, em Buenos Aires, foi tomada por filas de argentinos que queriam se despedir do ex-presidente considerado o responsável por tirar o país de uma de suas piores crises econômicas no início da década.

Kirchner governou a Argentina de 2003 a 2007, quando foi sucedido por sua esposa. Desde então, atuou como deputado e líder do Partido Justicialista (peronista). Neste ano, foi nomeado secretário-geral da União das Nações sul-americanas (Unasul). Ele era tido como um possível candidato nas eleições presidenciais de 2011.