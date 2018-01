Começa em Roma conferência que busca solução para crise no Líbano Representantes de cerca de 20 países e órgãos internacionais iniciaram nesta quarta-feira, em Roma, uma reunião com o objetivo de encontrar uma saída para o conflito entre Israel e Líbano. A conferência tem a participação de uma ampla delegação libanesa de alto nível, liderada pelo chefe do governo de Beirute, Fouad Siniora. Não há representação israelense. O início dos trabalhos aconteceu em meio à condenação internacional ao ataque de Israel contra um posto dos "capacetes azuis" no sul do Líbano. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, considerou a ação "aparentemente deliberada". Annan, que também está na reunião de Roma, disse na noite de terça-feira que ficou "comovido e profundamente desolado" pelo fato. Ele pediu ao governo de Israel que investigue o "incidente perturbador", e exigiu "que detenha qualquer outro ataque dirigido a posições e ao pessoal da ONU". O governo israelense, por sua vez, transmitiu a Annan seu "profundo pesar" pela morte dos observadores da ONU e garantiu que o bombardeio foi um engano. Antes do início da conferência, no palácio da Farnesina, sede do Ministério de Relações Exteriores, o chanceler italiano Massimo D´Alema se reuniu com a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice. Rice chegou na noite de terça a Roma, após uma viagem pelo Oriente Médio, na qual visitou o Líbano e Israel, para examinar a possibilidade de um cessar-fogo. O primeiro-ministro libanês vai exigir hoje o fim dos ataques de Israel. Ontem, ele antecipou sua intenção de obter um cessar-fogo e uma solução global que permita liberar todo o território libanês da presença israelense. Além de analisar o processo para interromper a violência, os diplomatas vão avaliar a possibilidade de envio de uma eventual força de interposição. Outro item na agenda é a assistência humanitária à população libanesa. Convocado pelo Grupo do Líbano (França, Reino Unido, Itália, União Européia, EUA, Egito e Banco Mundial), o encontro será presidido por D´Alema, Rice, Annan e Siniora. Outros participantes são os ministros de Relações Exteriores do Reino Unido, Margaret Beckett; França, Philippe Douste-Blazy; Alemanha, Frank-Walter Steinmeier; Espanha, Miguel Ángel Moratinos; Rússia, Serguei Lavrov; Canadá, Peter MacKey; Turquia, Abdullah Gul; Grécia, Dora Bakoiannis; e Chipre, Yiorgos Lillikas. Também participam os chefes da diplomacia do Egito, Jordânia e Arábia Saudita. A União Européia (UE) será representada pelo encarregado da política externa, Javier Solana; pela comissária européia de Relações Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, e pelo chanceler da Finlândia, país que ocupa a presidência do bloco, Erkki Tuomioja. Al Jazira Pelo menos nove soldados israelenses morreram nos combates entre milicianos do Hezbollah tropas israelenses nos arredores da cidade libanesa de Bint Jbeil, afirmou nesta quarta-feira a rede de TV Al Jazira. O correspondente da emissora no sul do Líbano, citando "fontes israelenses", afirmou que os nove militares israelenses morreram na explosão de minas que atingiram tanques e blindados israelenses nos arredores de Bint Jbeil. Até o momento, fontes militares israelenses informaram em Jerusalém que nos combates foram feridos 10 soldados, e que 50 milicianos morreram. O secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, desmentiu que Bint Jbeil, reduto da milícia xiita no sul do Líbano, tenha sido tomada pelas tropas israelenses.