Começa em Teerã polêmica conferência sobre o Holocausto Uma conferência sobre o Holocausto foi inaugurada nesta segunda-feira em Teerã com a participação de cerca de 150 especialistas e pesquisadores de 30 países, em meio a críticas de vários países ocidentais. O ministro de Assuntos Exteriores iraniano, Manouchehr Mottaki, afirmou na sessão inaugural que o encontro "não procura negar ou confirmar o Holocausto, mas permitir que os intelectuais se expressem livremente sobre este assunto". "Com esta iniciativa, o Irã prepara a possibilidade para que os intelectuais e os pesquisadores possam refletir com liberdade sobre o Holocausto, já que no Ocidente, que pretende defender as liberdades, não existe a possibilidade de falar sobre esse tema", disse Mottaki, segundo a televisão estatal. A conferência, intitulada "O Holocausto, a visão internacional", terá dois dias de duração na sede do Ministério de Assuntos Exteriores, com a presença de 150 especialistas e pesquisadores Internacionais. O fórum é organizado sob o patrocínio do presidente do Irã, o ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, que em dezembro passado qualificou o Holocausto de mito e sugeriu transferir o Estado de Israel à Europa ou aos Estados Unidos. O governo dos EUA criticou o fórum como novo "ato vergonhoso" das autoridades iranianas. Já o Ministério de Exteriores alemão convocou na sexta-feira passada o representante diplomático do Irã no país para advertir-lhe de que a Alemanha condenará qualquer tentativa de negar o Holocausto durante a conferência de Teerã.